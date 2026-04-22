۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵

نشست انتخاب نامزد نخست وزیری عراق به تعویق افتاد

نشست چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی عراق برای انتخاب نامزد نخست وزیری که قرار بود امروز چهارشنبه برگزار شود به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، نشست چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعی عراق که قرار بود امروز چهارشنبه برگزار شود به تعویق افتاد.

چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعی عراق اعلام کرد که این نشست برای توافق بر سر نامزد نخست وزیری عراق به روز جمعه موکول شد.

قرار بود نشست چارچوب هماهنگی برای انتخاب نامزد نخست وزیری امشب در منزل همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق برگزار شود.

پیش از این عباس العامری، دبیرکل چارچوب هماهننگی خواستار حضور اعضای چارچوب در جلسه امشب برای تعیین تکلیف نامزد نخست وزیری عراق شده بود.

چارچوب هماهنگی پیشتر در روز دوشنبه جلسه خود را در دفتر سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق برگزار کرد؛ اما تعیین تکلیف نامزد نخست وزیری عراق را تعویق انداخت.

