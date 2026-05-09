به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق میزبان «علی فالح الزیدی»، نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید عراق بود.

در این دیدار، دو طرف تحولات مرتبط با تشکیل دولت جدید را بررسی کردند. حکیم بر لزوم پایبندی به زمانبندی‌های قانونی و اهمیت تشکیل دولت جدید با حضور وزرای با کفایت که بتوانند نهادهای حکومت را در این مرحله حساس از تاریخ عراق مدیریت کنند، تاکید کرد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق ضمن تاکید بر لزوم در نظر گرفتن اولویت‌ها، اشاره کرد که اولویت مرحله کنونی، مقابله با بحران اقتصادی و تنگنای مالی است.

وی آغاز متنوع‌سازی گذرگاه‌های صادرات نفت عراق علاوه بر متنوع‌سازی منابع درآمدی از طریق فعال‌سازی بخش‌های تولیدی شامل صنعت، کشاورزی، گردشگری، سرمایه‌گذاری و فناوری نوین و رها شدن از بروکراسی اداری که مانع پیشرفت این بخش‌ها است را خواستار شد.

حکیم همچنین خواستار تلطیف فضا با کشورهای منطقه و جهان از طریق برقراری روابط و شراکت در حوزه‌های مختلف در راستای خدمت به منافع همه و حفظ حاکمیت کشور شد و بر اهمیت استقبال عراق از همگان و بهره برداری از حمایت بین المللی و منطقه‌ای در تشکیل دولت خدمت گذار که آرمان‌های ملت عراق را محقق کند، تاکید کرد.