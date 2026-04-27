به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق، «علی الزیدی» تاجر عراقی را به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری دولت جدید معرفی کرده است.

رئیس جمهوری عراق، الزیدی را مأمور تشکیل کابینه کرد

چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق تأکید کرد: انتخاب الزیدی پس از بررسی نامزدها انجام شد تا به‌عنوان گزینه ما برای نخست‌وزیری معرفی شود.

در همین راستا، نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، الزیدی؛ نامزد چارچوب هماهنگی را مأمور تشکیل دولت جدید در این کشور کرد.

آمیدی در این باره گفت: الزیدی را به عنوان نامزد فراکسیون اکثریت، مأمور تشکیل دولت جدید کردم.

رئیس جمهوری عراق افزود: از جریان‌های سیاسی می خواهم، برای تسریع در تحقق تعهدات قانون اساسی و ملی، از الزیدی حمایت کنند.

در همین حال، «هیبت الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق نیز از مأموریت یافتن الزیدی برای تشکیل کابینه جدید استقبال کرد.

نخستین اظهار نظر نامزد نخست وزیری عراق پس از مأموریت برای تشکیل کابینه جدید

علی الزیدی، نامزد نخست وزیری عراق نیز در نخستین اظهار نظر پس از مأموریت یافتن برای تشکیل کابینه جدید گفت: مصمم هستیم با تمامی جریان‌های سیاسی همکاری کنیم تا دولتی تشکیل دهیم که خواسته های شهروندان عراقی را تأمین کند.

وی ضمن قدردانی از رهبران چارچوب هماهنگی گروه های شیعه برای نامزدی وی برای مقام نخست وزیری عراق، تأکید کرد که مقابله با چالش های داخلی و خارجی موجود از اولویت های کاری آینده وی خواهد بود.

الزیدی افزود که برنامه وی این است که عراق کشوری متوازن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق تصریح کرد: این مأموریت در زمان حساسی انجام شده که مستلزم تلاش مضاعف تمامی جریان های سیاسی و اجتماعی است تا از کشوری شایسته نام عراق بهره‌مند شویم.