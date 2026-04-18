۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

تعویق جلسه چارچوب هماهنگی شیعیان برای انتخاب نخست‌وزیر عراق

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعلام کرد که نشست خود را برای انتخاب نخست‌وزیر این کشور به تعویق انداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق نشست تعیین کننده خود را برای انتخاب نخست وزیر این کشور به تعویق انداخت.

برخی منابع خبری ضمن تأیید این خبر اعلام کردند که این جلسه تا روز دوشنبه به تعویق افتاده است.

یکی از اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان امروز شنبه تأکید کرد که لین گروه همچنان سه نفر را به عنوان نامزدهای اصلی نخست وزیری مد نظر دارد و گزینه نهایی از طریق بیانیه رسمی اعلام خواهد شد.

طبق گزارش پایگاه خبری المعلومه، «عبدالصمد الزرکوشی» همچنبن تأکید کرد که چارچوب هماهنگی بر تعیین تکلیف پرونده انتخاب نخست وزیری با توجه به مرحله حساس کنونی تأکید دارند.

