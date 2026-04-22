دیدار معاون سیاسی وزیر کشور با خانواده شهیدان رسولی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند، عصر چهارشنبه با حضور در منزل خانواده شهیدان رسولی در شهر قم، ضمن دیدار با پدر این شهیدان، پیام تسلیت وزیر کشور را به وی ابلاغ کرد.



در این دیدار، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، به همراه جمعی از مسئولان استانی و کشوری، معاون سیاسی وزیر کشور را همراهی کردند.



همچنین رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم، فرماندار قم و مشاور استاندار در امور ایثارگران از دیگر حاضران در این دیدار بودند.



این دیدار در فضایی صمیمی و در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و ابراز همدردی با خانواده آنان برگزار شد و حاضران با خانواده این شهیدان ابراز همدردی کردند.



شهیدان محمد رسولی و مهدی رسولی، دو برادر بودند که در جریان حملات موشکی اخیر رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی به شهرک ولایت قم، واقع در خیابان هنرستان، به همراه جمعی از اعضای خانواده خود، از جمله همسر و فرزند، به شهادت رسیدند.



این حمله که به یکی از مناطق مسکونی شهر قم صورت گرفت، منجر به شهادت و آسیب دیدن تعدادی از شهروندان شد و موجی از تأثر و اندوه را در میان مردم ایجاد کرد.

