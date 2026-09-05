به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در مراسم تجلیل از منتخبان و پیشگامان خدمت به مردم در مرکز همایشهای بینالمللی روزبه زنجان با قدردانی از تلاشهای جامعه سلامت استان، گفت: کارکنان حوزه سلامت برای مردم و حتی افرادی که با بیقراری و ناامیدی به مراکز درمانی مراجعه میکنند، نماد آرامش و امید هستند.
صادقی با اشاره به عملکرد مجموعه سلامت استان در جریان شرایط جنگی، افزود: در جریان حوادث اخیر که با ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز همزمان شد، کارکنان جامعه سلامت در شهرستانهای استان، عملکردی فراتر از انتظار داشتند.
استاندار زنجان ادامه داد: تیمهای واکنش سریع از هشت شهرستان استان بلافاصله در محلهای مورد اصابت حاضر شدند و به مجروحان در نقاط مختلف استان خدمات رایگان ارائه کردند.
وی افزود: عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و فوریتهای پزشکی استان در ارزیابی جشنواره شهید رجایی نیز مورد توجه قرار گرفت و این دو مجموعه به عنوان دستگاههای نمونه انتخاب شدند.
صادقی با اشاره به ۱۱۲ شهید منتسب به استان زنجان در سه دوره دفاع ملی، اظهار کرد: حضور بهموقع و مسئولانه جامعه سلامت در این شرایط، نقش مهمی در کاهش آسیبها و جلوگیری از افزایش تلفات داشت و این حضور شایسته تقدیر است.
تجلیل از سرمایه انسانی، فراتر از پاداشهای مادی است
استاندار زنجان با اشاره به تجلیل از خادمان جهاد پزشکی، اعضای هیات علمی بازنشسته و نمونه و استادان برگزیده در این مراسم، گفت: تجلیل، دیدهشدن، احترام و منزلت، چهار عامل مهم انسانی هستند که با تشویقهای مالی و مادی قابل مقایسه نیستند.
وی افزود: برگزاری این مراسم تکریم مجموعهای از ارزشهاست که نظام سلامت بر پایه آنها استوار است و دانش، تخصص، اخلاق، تعهد و مسئولیتپذیری در کنار یکدیگر منزلت جامعه سلامت را ایجاد میکنند.
صادقی با بیان اینکه استان زنجان حدود ۱۵ ماه درگیر شرایط جنگی و پیامدهای آن بوده است، افزود: ۱۵ ماه زمان کوتاهی نیست و کارکنان حوزه سلامت در این مدت تلاشهای فوقالعاده و فراتر از انتظار انجام دادند.
دانشگاه علوم پزشکی یکی از مهمترین نهادهای علمی و اجتماعی استان زنجان است
استاندار زنجان گفت: دانشگاه علوم پزشکی صرفاً یک مجموعه آموزشی یا درمانی نیست، بلکه یکی از مهمترین نهادهای علمی، تخصصی و اجتماعی استان به شمار میرود.
صادقی افزود: در استان حدود ۱۱۰ شورا، کمیسیون و کارگروه تخصصی برای مدیریت امور وجود دارد که در بخش قابل توجهی از آنها از دانش و تخصص جامعه علوم پزشکی استفاده میشود.
وی ادامه داد: نقش دانشگاه علوم پزشکی محدود به درمان و سلامت نیست و ما از ذخیره دانایی این مجموعه در حوزههای مختلف نظام تصمیمگیری استان استفاده میکنیم.
استاندار زنجان با اشاره به عملکرد جامعه سلامت در دوران همهگیری کرونا گفت: در آن دوران جامعه علوم پزشکی بسیار خوب درخشید و افرادی بودند که از سلامت خود و خانوادهشان عبور کردند و خود را وقف سلامت دیگران کردند.
وی افزود: اینها مفاهیم فوقالعاده انسانی است و میتوان از خاطرات درمانگران در شرایط کرونا و بحرانهای اخیر، آثار ارزشمندی به عنوان تاریخ شفاهی تهیه کرد.
صادقی بر ضرورت ثبت این تجربیات تاکید کرد و گفت: جامعه خبرنگاران که در شرایط سخت همراه مردم و مسئولان بودند، میتوانند با گفتوگو و مصاحبه با این افراد، روایتهای ماندگاری از اقدامات بزرگ انسانی و فداکاریهای جامعه سلامت ثبت کنند.
جامعه سلامت از ارکان تابآوری اجتماعی است
استاندار زنجان با بیان اینکه جامعه سلامت در شرایط بحرانی تنها وظیفه درمانی بر عهده ندارد، گفت: حضور و مسئولیتپذیری آنان نشان داد که جامعه سلامت یکی از ارکان مهم تابآوری اجتماعی و آرامش عمومی است.
وی افزود: تابآوری اجتماعی از موضوعات مهم در نظام حکمرانی استان است و باید به صورت مستمر در ابعاد مختلف سنجیده و برای ارتقای آن برنامهریزی شود.
استاندار زنجان در ادامه، توسعه عدالت در سلامت، ارتقای بهرهوری و استفاده از فناوریهای نوین، تقویت پیوند دانشگاه با اقتصاد دانشبنیان، افزایش آمادگی نظام سلامت برای شرایط بحرانی و توجه به سرمایه انسانی را پنج محور مهم مورد تاکید مدیریت استان عنوان کرد.
وی درباره نخستین محور گفت: توسعه عدالت در سلامت و افزایش دسترسی مردم شهرستانها، مناطق روستایی و مناطق کمبرخوردار به خدمات مطلوب و باکیفیت باید مورد توجه جدی قرار گیرد و این موضوع از رویکردهای مورد تاکید دولت چهاردهم و دولت وفاق ملی است.
صادقی ارتقای بهرهوری و استفاده هدفمند از فناوریهای نوین را دومین اولویت برشمرد و گفت: سلامت الکترونیک، دادهمحوری و هوش مصنوعی از ظرفیتهایی هستند که میتواند کیفیت خدمات را افزایش داده و هزینه و زمان ارائه خدمات را کاهش دهند.
استاندار زنجان، تقویت پیوند دانشگاه با اقتصاد دانشبنیان را سومین اولویت عنوان کرد و گفت: ظرفیت علمی دانشگاه، شرکتهای دانشبنیان، پارک علم و فناوری و بخش خصوصی باید در یک زنجیره منسجم قرار گیرند.
وی افزود: نگاه سنتی به ساختارهای درمان دیگر پاسخگو نیست و باید دانش و پژوهش را به فناوری، محصول و خدمت تبدیل کنیم که این حرکت در استان نیز آغاز شده و با تلاش مجموعه مدیریتی جامعه سلامت در حال پیشرفت است.
ضرورت آمادگی جامعه سلامت استان برای بحرانها
صادقی با اشاره به تجربه شرایط جنگی اخیر، تقویت آمادگی نظام سلامت برای شرایط بحرانی را از درسهای مهم این دوره عنوان کرد و افزود:تجربه بحرانهای مختلف در کشور نشان داده است که آمادگی بیمارستانها، تامین دارو و تجهیزات پزشکی، زیرساختهای پشتیبان و تداوم خدمات باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: باید نیازهای استراتژیک نظام سلامت به درستی شناسایی و ذخایر مورد نیاز تامین شود تا تابآوری نظام سلامت در شرایط بحرانی برای مدت بیشتری ارتقا یابد.
استاندار زنجان همچنین توجه به سرمایه انسانی حوزه سلامت را ضروری عنوان کرد و گفت: پزشکان، پرستاران، استادان، پژوهشگران و کارکنان حوزه سلامت مهمترین سرمایه نظام سلامت هستند.
صادقی ادامه داد: حفظ انگیزه، ارتقای شان حرفهای، استفاده از ظرفیت علمی و تجربه کارکنان و توجه به مسائل و دغدغههای نیروی انسانی باید بخشی از سیاستهای مدیریتی در سطح ملی و استانی و همچنین برنامههای دانشگاه علوم پزشکی باشد.
دانشگاه علوم پزشکی یکی از پنج حوزه اثرگذار بر تحولات استان است
استاندار زنجان با قدردانی از اعضای خانواده علوم پزشکی استان گفت: همه افرادی که با دانش، تخصص و تعهد در مسیر خدمت به مردم تلاش میکنند شایسته تقدیر هستند.
وی با تاکید بر جایگاه دانشگاه علوم پزشکی در توسعه استان اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی را مجموعهای بسیار تاثیرگذار در توسعه استان و حوزه سلامت میدانیم و در میان حدود ۱۰۳ دستگاه و ساختار حکمرانی استان که برای توسعه زنجان تلاش میکنند، دانشگاه علوم پزشکی یکی از پنج حوزه بسیار اثرگذار در روند تحولات استان است.
صادقی اعلام کرد: استانداری زنجان آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ظرفیتهای موجود برای رفع موانع، تقویت زیرساختها و پیشبرد برنامههای حوزه سلامت همکاری لازم را با دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد.
استاندار زنجان ابراز امیدواری کرد: با تقویت وحدت، همدلی و انسجام همه ارکان دانشگاه و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی، شاهد ارتقای بیش از پیش جایگاه نظام سلامت در استان باشیم و ثمره این تلاشها در نهایت در لبخند شهروندان، بهبود کیفیت زندگی و سلامت مردم زنجان نمایان شود.
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