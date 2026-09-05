به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسول شیخی زاده پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و موانع پیش روی تعاونیهای شهرستان قروه با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش تعاون اظهار کرد: توسعه و تقویت تعاونیها نیازمند شناسایی دقیق مشکلات و تعیین مسیر مشخص برای رفع آنهاست.
وی افزود: بخشی از مسائل تعاونیها در سطح استان و بر اساس قوانین و اختیارات دستگاههای اجرایی قابل حل است که این موارد باید با نگاه حمایتی و در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری شود.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعاتی نیز وجود دارد که از سطح اختیارات استانی فراتر بوده و برای حل آنها نیاز به تصمیمگیری در سطح دولت و مجلس شورای اسلامی است.
شیخیزاده بیان کرد: هر موضوعی که در سطح استان قابل حلوفصل باشد، با نگاه مثبت دنبال خواهیم کرد و مسائل کلان حوزه تعاون را نیز در مجلس و از مسیرهای قانونی تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری میکنم.
ضرورت تفکیک مشکلات و تعیین مسیر پیگیری
وی با اشاره به مسائل مطرحشده از سوی نمایندگان تعاونیهای شهرستان قروه گفت: باید مشکلات به صورت دقیق دستهبندی شوند تا مشخص شود هر موضوع در چه سطحی قابل پیگیری است و مسئولیت هر دستگاه در قبال آن نیز روشن باشد.
وی گفت: پیگیری مشکلات مردم و مجموعههای تعاونی منطقه را یک وظیفه میدانم و در حوزههایی که نیازمند ورود مجلس و دولت باشد نیز از ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع استفاده خواهیم کرد.
مشکلات تعاونیهای قروه با قید فوریت پیگیری میشود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان نیز در این نشست گفت: مشکلات تعاونیهای شهرستان قروه در حوزههای مختلف دستهبندی میشود تا مسائل قابل حل در استان با قید فوریت پیگیری و برای رفع مشکلات کلان نیز مسیر تصمیمگیری در سطوح بالاتر دنبال شود.
برهان صلواتی اظهار کرد: برگزاری این نشست با هدف شناسایی دقیق مشکلات و رسیدن به راهکارهای عملی برای گرهگشایی از مسائل تعاونیهای شهرستان انجام شد.
وی با قدردانی از حضور و اهتمام نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار قروه برای برگزاری این نشست گفت: شیوه پیگیری و دغدغهمندی دکتر شیخیزاده برای حل مسائل منطقه در طول دوران خدمت بنده کمنظیر بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان افزود: اینکه این نشست در روز تعطیل و با حضور مسئولان مرتبط برگزار شد، نشاندهنده جدیت مسئولان شهرستان و نماینده مردم برای رسیدگی به مشکلات تعاونیهاست.
صلواتی ادامه داد: تعاونیهای شهرستان، بهویژه تعاونیهای مسکن فرهنگیان و کارگران، با مسائل مختلفی مواجه هستند که بخشی از آنها به حوزه مسکن، بانکهای عامل و دستگاههای خدماترسان مربوط میشود.
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