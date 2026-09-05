خودروی سایبر کب تسلا به خیابان نرسیده تحت تعقیب قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها(NHTSA) تحقیقاتی درباره حدود هزار وسیله نقلیه را آغاز کرده است.

این اداره در بیانیه ای اعلام کرد تسلا پس از تأیید خوداظهاری مبنی بر انطباق با تمامی استانداردهای فدرال ایمنی وسایل نقلیه موتوری مرتبط، سرویس تجاری سایبرکب را با تعداد اندکی خودرو از پنج شنبه آغاز کرده است.

این شرکت همچنین قصد دارد عملیات سایبر کب را با تعداد بیشتری وسیله نقلیه و اماکن بیشتر گسترش دهد. اما NHTSA در این باره اعلام کرد: وسیله های نقلیه مذکور فاقد ابزارهای کنترل سنتی با اتصال دائمی مانند پدال ترمز، پدال گاز، فرمان و آینه هستند. این سازمان تحقیقی درباره بررسی پردازش و داده های فنی آغاز می کند که تسلا هنگام تایید سایبر کب از آنها استفاده کرده است. این سازمان همچنین بررسی خواهد کرد تاییدیه تسلا تا چه اندازه به این امر استوار بوده که برخی استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه موتوری فدرال درباره این خودرو قابل اجرا نیستند.

براساس گزارش رویترز، تسلا تاکنون ۴۲۰ وسیله نقلیه در تگزاس ثبت کرده که ۴۵ مورد آنها سایبرکب هستند. هنوز مشخص نیست چه تعداد از این ۴۵ خودرو مشتریان را به مقصد خود می برند و چه تعداد برای آزمایش به کار می روند. تسلا همچنین با استفاده از وسیله های نقلیه مدل Y سفرهای تاکسی روباتیک را در دالاس، هیوستن، میامی، اورلاندو و تامپا ارائه می کند.