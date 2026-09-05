به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طحان ظهر شنبه در بازدید از بازار لوازم التحریر در آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای خرید نوشت‌افزار، ملزومات اداری و پوشاک، طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس با هدف پایش مستمر زنجیره تأمین و توزیع کالا در استان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح با رویکرد پیشگیرانه و با هدف جلوگیری از کمبود کالا، افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، گران‌فروشی و سایر تخلفات احتمالی و همچنین حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صمت استان سمنان تاکید کرد: بازرسان اداره‌کل صمت و شهرستان‌ها با همکاری تعزیرات حکومتی، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های مربوط، مراکز عمده و خرده‌فروشی نوشت‌افزار، کیف و کفش و پوشاک را به صورت ویژه پایش می‌کنند.

طحان یادآور شد: بررسی قیمت عرضه کالا، میزان تولید و واردات، کیفیت محصولات، رعایت درصد سود مجاز در عمده فروشی و خرده‌فروشی و جلوگیری از عرضه کالاهای تقلبی، بی‌کیفیت و قاچاق از محورهای این طرح است.

وی همچنین بر جلوگیری از فروش اجباری نوشت‌افزار به صورت سبدی تأکید کرد و افزود: واحدهای صنفی موظف هستند قیمت کالا و نرخنامه را در معرض دید مشتریان قرار دهند و نسبت به صدور صورتحساب اقدام کنند.

طحان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت و صادر نکردن صورتحساب، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گزارش کنند.