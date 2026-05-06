به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه باقری در دومین جلسه هماهنگی برنامههای حوزه زنان و خانواده استان با تأکید بر ضرورت مشارکت سیاسی و فرهنگی زنان و ایجاد عدالت برای تمام اقشار زنان استان، نقشآفرینی زنان در دوران دفاع مقدس را فصل نوینی در تاریخ این سرزمین خواند.
وی بر تقویت همافزایی و همکاری میان دستگاههای اجرایی از طریق کارشناسان بانوان فرمانداریها تأکید کرد و برنامهریزی منسجم و شاخصمحور برای مناسبتهای ملی از جمله روز ملی جمعیت را خواستار شد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان با اشاره به حمایت از کارآفرینی بانوان شهری و روستایی از طریق هماهنگی و برگزاری نمایشگاههای شهرستانی، ادامه داد: طرح استانی «هر هفته یک نمایشگاه شهرستانی» با هدف معرفی و حمایت از توانمندیهای بانوان کارآفرین برپا خواهد شد.
وی بیان کرد: برنامه سفرهای استانی در سال ۱۴۰۵ بهصورت منسجم و با تمرکز بر بازدید از بخشها، شهرها و روستاها برنامهریزی خواهد شد تا عدالت برای تمامی اقشار زنان بهتر محقق شود.
باقری در پایان بر ضرورت توجه به شرکتهای دانشبنیان متعلق به بانوان زیرمجموعه ستاد توسعه و پیشرفت شهرستانها به عنوان یکی از ضرورتهای امروز جامعه بانوان فعال اقتصادی استان تأکید کرد.
