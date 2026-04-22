۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

صحبت‌های متفاوت بازیکنان تیم ملی فوتبال در جمع مردم

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران امشب نیز همچون شب‌های گذشته در تجمع مردمی جان‌فدای وطن شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حاج صفی درباره حضور خود در تجمع میدان ولیعصر(عج)، اظهار داشت: در ابتدا شهادت همه افرادی که جان خود را برای میهن و این خاک دادند تسلیت می‌گویم‌. همچنین باید به خانواده بچه‌های میناب نیز تسلیت بگویم و این را بدانند کنارشان هستیم‌. از این بابت خیلی خوشحالم امشب کنار مردم هستم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران افزود: هیچ وقت خود را از مردم جدا ندانسته‌ایم و به همراه بچه‌ها آمده‌ایم تا در کنار خود باشیم.

همچنین سید حسین حسینی نیز در این تجمع، اظهار داشت: از اردوی تیم ملی اینجا آمدیم تا کنار مردم باشیم‌. شرایط خیلی سختی برای همه مردم است و همگی در این ۵۰ روز وضعیت سختی را پشت سر گذاشتند اما امیدوارم زودتر همه چیز به شرایط عادی بازگردد و همه به ارامش برسند.

دانیال اسماعیلی‌فر دیگر بازیکنی بود که در بین مردم حاضر در مزدان ولیعصر (عج) حضور داشت گفت: به عنوان یک ایرانی بر خود واجب دانستم در کنار مردم باشم‌ و همبستگی خود را با آنها نشان بدهم. مردم ایران در طول تاریخ ثابت کرده‌اند خاک و پرچم مهم‌ترین نکته لست و تعصب آنها در این ۵۳ شب مثال زدنی بود. امیدوارم در پایان این جنگ مردم ایران را بیشترین سود را ببرند.

وی اضافه کرد: ما هم می‌توانیم شعارهای خود را با فوتبال بازی کردن نمایش بدهیم. ایران در همه زمینه‌ها مظلوم است و امیدوارم با حضور قدرتمندانه خود نماد خوبی از ایران باشیم. باید با حضور خود نشان بدهیم ایران هنوز زنده است.

دفاع راست تیم ملی درباره وضعیت تیم، عنوان کرد: ۴_۳ روز است تمرینات خود را شروع کرده و حدود ۵۰ روز تا جام جهانی فاصله داریم. در ادامه روزبه‌روز بهتر می‌شویم و امیدوارم هرکس شایسته‌تر است به جام جهانی برود.

