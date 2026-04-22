به گزارش خبرنگار مهر، احسان حاج صفی درباره حضور خود در تجمع میدان ولیعصر(عج)، اظهار داشت: در ابتدا شهادت همه افرادی که جان خود را برای میهن و این خاک دادند تسلیت می‌گویم‌. همچنین باید به خانواده بچه‌های میناب نیز تسلیت بگویم و این را بدانند کنارشان هستیم‌. از این بابت خیلی خوشحالم امشب کنار مردم هستم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران افزود: هیچ وقت خود را از مردم جدا ندانسته‌ایم و به همراه بچه‌ها آمده‌ایم تا در کنار خود باشیم.

همچنین سید حسین حسینی نیز در این تجمع، اظهار داشت: از اردوی تیم ملی اینجا آمدیم تا کنار مردم باشیم‌. شرایط خیلی سختی برای همه مردم است و همگی در این ۵۰ روز وضعیت سختی را پشت سر گذاشتند اما امیدوارم زودتر همه چیز به شرایط عادی بازگردد و همه به ارامش برسند.

دانیال اسماعیلی‌فر دیگر بازیکنی بود که در بین مردم حاضر در مزدان ولیعصر (عج) حضور داشت گفت: به عنوان یک ایرانی بر خود واجب دانستم در کنار مردم باشم‌ و همبستگی خود را با آنها نشان بدهم. مردم ایران در طول تاریخ ثابت کرده‌اند خاک و پرچم مهم‌ترین نکته لست و تعصب آنها در این ۵۳ شب مثال زدنی بود. امیدوارم در پایان این جنگ مردم ایران را بیشترین سود را ببرند.



وی اضافه کرد: ما هم می‌توانیم شعارهای خود را با فوتبال بازی کردن نمایش بدهیم. ایران در همه زمینه‌ها مظلوم است و امیدوارم با حضور قدرتمندانه خود نماد خوبی از ایران باشیم. باید با حضور خود نشان بدهیم ایران هنوز زنده است.

دفاع راست تیم ملی درباره وضعیت تیم، عنوان کرد: ۴_۳ روز است تمرینات خود را شروع کرده و حدود ۵۰ روز تا جام جهانی فاصله داریم. در ادامه روزبه‌روز بهتر می‌شویم و امیدوارم هرکس شایسته‌تر است به جام جهانی برود.