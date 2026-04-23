به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا و در پی آن تعطیلی رقابتهای لیگ برتر فوتبال، با تصمیم مسئولان سازمان لیگ ادامه مسابقات فصل جاری به بعد از رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ موکول شد.
در خصوص معرفی نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی فصل آینده نیز هنوز اطلاعرسانی رسمی در سایت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال انجام نشده است. با این حال، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که سه تیم استقلال، تراکتور و سپاهان به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲ در فصل آینده حضور خواهند داشت.
پس از وقفه در رقابتهای لیگ برتر و با درخواست امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، فهرست ۳۰ بازیکن برای حضور در اردوی جدید تیم ملی اعلام شد. این اردو با هدف آمادهسازی ملیپوشان جهت حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار میشود.
حسن اشجاری، کارشناس فوتبال، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فهرست بازیکنان دعوتشده به اردوی تیم ملی اظهار داشت: به نظر من نفراتی که به تیم ملی دعوت شدهاند بیشتر بر اساس سلیقه انتخاب شدهاند تا معیارهای فنی، و بازیکنان دیگری هم میتوانستند جای این افراد باشند. برای مثال عارف آقاسی که فصل بسیار ضعیفی را پشت سر میگذارد و مدتهاست در مسابقات رسمی به میدان نرفته، به اردو دعوت شده، در حالی که بازیکنی مثل سامان فلاح که در ترکیب ثابت استقلال حضور داشته، از فهرست خط خورده است. این وضعیت در سایر پستها هم به چشم میخورد.
او ادامه داد: در حال حاضر هنوز وضعیت حضور تیم ملی در جام جهانی مشخص نیست و حتی معلوم نیست ایران در این رقابتها شرکت کند یا نه، اما با توجه به شرایط و اتفاقات اخیر، من شانس زیادی برای موفقیت ایران در جام جهانی قائل نیستم و معتقدم مانند دورههای گذشته، تیم ملی در همان مرحله گروهی از مسابقات کنار خواهد رفت. به نظر من اگر قرار باشد این تیم با همین شرایط و همین ساختار راهی جام جهانی شود، انتظار نتیجهگیری بالا واقعبینانه نیست.
این کارشناس فوتبال در ادامه درباره تعطیلی لیگ برتر نیز گفت: مسئولان فوتبال کشور تمام جوانب را بررسی کردهاند و اگر امکان برگزاری مسابقات وجود داشت، قطعاً تصمیم دیگری گرفته میشد. در این شرایط تیمها باید به تصمیم اتخاذ شده احترام بگذارند. همچنین این صحبتها که ادامه لیگ پس از جام جهانی برگزار خواهد شد را چندان عملی نمیبینم و به نظر من باید پرونده فصل جاری بسته شود.
