تعویق لیگ برتر فوتبال تصمیم درستی بود/ نقطه ضعف تیم ملی باید برطرف شود

ایوب اصغرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعویق رقابت های لیگ برتر تا بعد از جام جهانی گفت: برگزاری دوباره لیگ نیمه کاره سودی برای فوتبال ما نداشت و بیشتر به ضرر تیم ملی بود. بازیکنان نزدیک به ۴۰ روز تمرینات پرفشار نداشتند و در این شرایط خطر مصدومیت بازیکنان بسیار بالا بود و این آسیب دیدگی‌ها می‌توانست به تیم ملی ضربه بزند. در این وضعیت تنها تیم ملی متضرر می شد و بهترین راه تعطیلی لیگ و تمرکز برروی تیم ملی بود تا ملی پوشان در اختیار کادر فنی باشند برای آمادگی هرچه بیشتر جهت حضور در جام جهانی.

اصغر خانی در پاسخ به این پرسش که چه فاکتوری لازم است تا ملی پوشان در جام جهانی موفق باشند تاکید کرد: اصلی‌ترین فاکتور برای موفقیت در جام جهانی برگزاری اردوهای مناسب و بازی های تدارکاتی با تیم های بزرگ است. اگر می‌خواهیم در جام جهانی عرض اندام کنیم باید چند بازی با تیم های بزرگ دنیا برگزار کنیم.

وی تاکید کرد: بازی کردن با تیم های آسیایی یا درجه سه مشکلی از فوتبال ملی ما حل نخواهد کرد و این بازی ها نمی‌تواند نقاط ضعف ما را پوشش دهد. سرمربی تیم ملی هم تاکید دارد باید با تیم های بزرگ بازی کنیم. امیدوارم با توجه به زمان باقی مانده تا شروع جام جهانی مسئولان ورزش کشور بتوانند سه بازی خوب را آماده کنند تا تیم ملی حضوری قدرتمند در جام جهانی داشته باشد.

بازیکن سابق فوتبال ایران با انتقاد از عملکرد مدافعان ملی پوش گفت: ما در خط هافبک و حمله و درون دروازه شرایط خوبی داریم اما نقطه ضعف اصلی ما در خط دفاع است که باید این معضل هر چه زودتر برطرف شود. البته‌ کادر فنی بیشتر مدافعان را از لحاظ فنی بررسی کرده ولی باز هم ضعف خط دفاع کاملا مشهود است و باید درصد ترمیم و برطرف کردن نقاط ضعف باشیم. باید بپذیریم که با این خط دفاع در جام جهانی به مشکل برخواهیم خورد پس بهتر است این نقطه ضعف هر چه زودتر از بین رفته تا آرامش به خط دفاع باز گردد.