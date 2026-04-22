ادعای بازداشت دو نظامی دیگر صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که دو سرباز نیروی هوایی این رژیم متهم به جاسوسی برای ایران و انتقال اطلاعات حساس از هواپیماهای اف ۱۵ شدند.
این رسانه ادعا کرد: علاوه بر اطلاعات نظامی، این دو فرد متهم به جمعآوری اطلاعات مخفیانه درباره «هرتزی هالیوی» رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم و «ایتمار بنغفیر» وزیر امنیت داخلی این رژیم هستند.
این خبر چند روز پس از آن منتشر می شود که شبکه ۷ رژیم اسرائیل ۲۹ فروردین ماه نیز گزارش داد که دستگاه امنیت داخلی این رژیم ( شاباک) و پلیس رژیم در حال تحقیق درباره شبکهای هستند که گمان میرود شامل نظامیانی باشد که برای طرفهای ایرانی فعالیت میکنند.
این شبکه در ادامه ادعایش افزود: شاباک مشکوک است که نظامیان صهیونیست، اطلاعاتی درباره محل سامانهها، پایگاهها و تسلیحات حساس را درز دادهاند.
براساس ادعای این شبکه، شاباک گمان میبرد که این نظامیان اطلاعاتی درباره مقامات بلندپایه رژیم اسرائیل جمعآوری کردهاند.
شبکه ۷ رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد که شاباک دو نظامی شاغل در نیروی هوایی رژیم را حدود یک ماه به ظن ارتباط با طرفهای متخاصم بازداشت کرده است.
این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که ۲۸ فروردین ماه نیز منابع صهیونیست از بازداشت دو نظامی وظیفه رژیم به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داده بودند.
صرفنظر از صحت و سقم این گونه اخبار و ادعاها که اغلب از سوی منابع رسمی رژیم صهیونیستی مطرح میشود، به نظر میرسد که این گونه اقدامات، تلاشی ناکام از سوی تلآویو برای سرپوش گذاشتن بر شکستهای میدانی در دو جبهه نوار غزه و بهویژه جنوب لبنان است.
نظر شما