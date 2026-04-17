ادعای بازداشت دو نظامی صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۵ رژیم اسرائیل اعلام کرد که که دو نظامی اسرائیلی را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است.
این شبکه به نقل از منابع خود ادعا کرد: دو سرباز وظیفه در ارتش اسرائیل به اتهام جاسوسی بلند مدت برای منافع ایران بازداشت شدند.
این شبکه به ماهیت و محل سکونت این دو فرد بازداشت شده هیچ اشارهای نکرده است.
صرفنظر از صحت و سقم این گونه اخبار و ادعاها که اغلب از سوی منابع رسمی رژیم صهیونیستی مطرح میشود، به نظر میرسد که این گونه اقدامات، تلاشی ناکام از سوی تلآویو برای سرپوش گذاشتن بر شکستهای میدانی در دو جبهه نوار غزه و بهویژه جنوب لبنان است.
