به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست در گزارشی با اشاره به افزایش جاسوسی صهیونیست ها برای ایران، هشدار داد پرونده‌های جاسوسی مرتبط با ایران نباید کم‌اهمیت تلقی شوند.

این رسانه صهیونیستی نوشت: در تازه‌ترین مورد، یک غیرنظامی و سه نظامی اسرائیلی به همکاری با عوامل اطلاعاتی ایران متهم شده‌اند. طبق ادعای نهادهای امنیتی اسرائیل، این افراد از مراکز عمومی و امنیتی مانند ایستگاه‌های قطار، مراکز خرید، دوربین‌های نظارتی و یک مدرسه فنی نیروی هوایی عکس‌برداری کرده و حتی مأمور خرید سلاح شده بودند.

جروزالم پست خواستار برخورد شدید قضایی با صهیونیست هایی شد که با ایران همکاری اطلاعاتی کنند و افزود: کابینه اسرائیل باید با بهبود شرایط زندگی اسرائیلی ها و تقویت احساس تعلق به (این رژیم) در میان اسرائیلی ها مانع جاسوسی برای ایران شود.