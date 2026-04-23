۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۱۲

پاکستان موشک کروز ضد کشتی آزمایش کرد

نیروی دریایی پاکستان از آزمایش موفق یک موشک کروز ضدکشتی با قابلیت پرتاب از هوا خبر داد و اعلام کرد این سامانه به‌صورت بومی توسعه یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، نیروی دریایی پاکستان اعلام کرد یک موشک کروز ضدکشتی با قابلیت پرتاب از هوا را با موفقیت آزمایش کرده است.

بر اساس این گزارش، موشک بالدار و هدایت شونده «تیمور» به‌صورت بومی توسعه یافته و در آزمایش‌های شلیک زنده، دقت بالایی در اصابت به اهداف از خود نشان داده و آمادگی عملیاتی آن در بردهای دور تأیید شده است.

نیروی دریایی پاکستان افزود که این آزمایش توانایی نیروهای این کشور در شناسایی، ردیابی و هدف‌گیری تهدیدات دریایی دشمن و انهدام آن‌ها را تأیید می‌کند.

در این بیانیه تأکید شده است که این توانمندی، قدرت تهاجمی نیروی دریایی پاکستان در ابعاد مختلف را تقویت می‌کند.

کد مطلب 6808792

