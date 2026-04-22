به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تداوم اقدامات اسلام آباد برای پیشبرد مذاکرات میان ایران و آمریکا خبر دادند.

منابع خبری به نقل از مسئولان پاکستانی گزارش داد که مقامات سیاسی و نظامی این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته برای جلوگیری از شکست مذاکرات تهران و واشنگتن تلاش کردند.

این مسئولان افزودند که مقامات پاکستانی در راستای آمادگی برای ورود هیئت‌های ایرانی و آمریکایی به این کشور برای برگزاری دور دوم مذاکرات، تدابیر امنیتی را حفظ خواهند کرد.

بنا بر اعلام این مسئولان، پاکستان همچنان منتظر پاسخ ایران درباره زمان اعزام هیئت برای برگزاری دور دوم مذاکرات است.