جعفری: مقاومت، تنها راه نجات ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی جعفری، چهارشنبه شب در حاشیه مراسم اجتماع اقتدار مردمی در میدان انقلاب شهرستان فهرج با اشاره به موضوع امیدآفرینی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی،بر اهمیت امیدآفرینی در جامعه و نقش روحانیت در این زمینه تاکید کرد.

وی با اشاره به از دست دادن مقاومت و فناوری هسته‌ای لیبی، هشدار داد که پذیرش تسلیم، کشور را به سمت تقسیم و تجزیه مناطق ملی و قومی مانند سیستان، بلوچستان، خوزستان، کردستان، فارس و ترکمنستان سوق می‌دهد و این موضوع را در مقابل رفتار رهبران غربی، به ویژه ترامپ، قرار داد و مقاومت ملت ایران را عاملی در برابر این تهدیدات معرفی کرد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله کرمان، اقدامات ایران در عرصه‌های نظامی را نشانه‌ی قدرت و ایمان ایرانیان دانست و آن را تحقق وعده‌های الهی و آیات قرآن توصیف کرد.

وی با اشاره به انهدام نفت‌کش‌ها، بستن تنگه هرمز، سرنگونی پهپادها و شکست ناوها و تجهیزات نظامی آمریکا افزود: شکست سامانه‌های دفاعی آمریکا مانند پاتریوت و گنبد آهنین و بی‌اثر بودن پایگاه‌های نظامی دشمن نمونه‌هایی از اقتدار نظامی ایران است.

جعفری، ادامه داد: ایرانیان وارث دلیران تنگستان و سربداران هستند و امروز توانسته‌اند در عرصه‌های علمی و نظامی، وعده‌ی پیامبر (ص) درباره‌ی «اهل فارس» را محقق کنند.

وی ایمان محکم مردم ایران در مقابل تبلیغات رسانه‌ای و جنگ نرم دشمن را نشانه‌ باور عمیق به قرآن و پیامبر دانست و از آنان خواست تا از ملامت دشمنان نهراسند.

جعفری، در ادامه با اشاره به اینکه تلاش آمریکا برای ایجاد نا آرامی در ایران، خودِ ایالات متحده را دچار اعتراض‌های داخلی کرده و اعتبارش را کاهش داده است گفت: ترامپ دروغگو و شکست‌خورده است و دنیا دیگر به او اعتماد ندارد.

وی به افتخارات تاریخی ایرانیان و نقش ایمان، مادران دعاگو، شهدا و دعای مردم در پیروزی‌ها اشاره کرد و افزود: مقاومت تنها راه نجات کشور است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله کرمان، با ستایش ایستادگی مردم در خیابان‌ها و مراسم‌ها، شعار خود را برگرفته از شعار عاشورایی «هیهات من الذله» اعلام کرد و گفت: هرگز تسلیم نمی‌شویم.

وی با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فعالیت‌های سپاه را نشانه‌ای از اقتدار نظام و وفاداری مردم به قرآن و وعده‌های الهی عنوان کرد.