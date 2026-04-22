به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی نچایف سفیر روسیه در آلمان اعلام کرد: رویکرد اروپای غربی به سمت نظامی شدن کاملا غیرسازنده است و به هیچ حرکت مثبتی به سوی گفتگو منجر نمی‌شود.

این مقام روس خاطرنشان کرد: افزایش شرکت های اروپایی تولیدکننده پهپاد برای اوکراین در حال افزایش است و این روند نگران کننده است.

جنگ اوکراین روابط روسیه و اتحادیه اروپا را تیره کرد. مسکو، بروکسل را به کارشکنی در راه ایجاد صلح در اوکراین متهم می کند.

جنگ اوکراین و تهدید آمریکا برای خروج از ناتو موجب افزایش بودجه دفاعی کشورهای اروپایی شده است.