۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۲

روسیه: افزایش نظامی‌گری در اروپای غربی رویکردی غیرسازنده است

روسیه: افزایش نظامی‌گری در اروپای غربی رویکردی غیرسازنده است

یک مقام روس از افزایش نظامی گری در اروپای غربی انتقاد و آن را رویکردی غیرسازنده اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی نچایف سفیر روسیه در آلمان اعلام کرد: رویکرد اروپای غربی به سمت نظامی شدن کاملا غیرسازنده است و به هیچ حرکت مثبتی به سوی گفتگو منجر نمی‌شود.

این مقام روس خاطرنشان کرد: افزایش شرکت های اروپایی تولیدکننده پهپاد برای اوکراین در حال افزایش است و این روند نگران کننده است.

جنگ اوکراین روابط روسیه و اتحادیه اروپا را تیره کرد. مسکو، بروکسل را به کارشکنی در راه ایجاد صلح در اوکراین متهم می کند.

جنگ اوکراین و تهدید آمریکا برای خروج از ناتو موجب افزایش بودجه دفاعی کشورهای اروپایی شده است.

