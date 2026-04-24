ترامپ: حضور پوتین در نشست گروه ۲۰ بسیار مفید خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک روسیه، ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاران در مراسمی در کاخ سفید گفت: «اگر او ( پوتین) بیاید، احتمالاً بسیار مفید خواهد بود.»

ترامپ افزود که نمی‌داند آیا رئیس جمهور روسیه به این اجلاس دعوت شده است یا خیر.

پیش از این، روز پنجشنبه، یک روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات کاخ سفید که نامشان فاش نشده بود، گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد ولادیمیر پوتین، همتای روس خود را به اجلاس گروه ۲۰ در میامی دعوت کند.

به نوشته این روزنامه، دعوتنامه این نشست که در زمین گلف دورال، متعلق به رئیس جمهور ترامپ در میامی برگزار خواهد شد، هنوز ارسال نشده است.

"الکساندر پانکین" معاون وزیر امور خارجه روسیه، در پاسخ به سوال خبرگزاری اسپوتنیک اظهار داشت که از روسیه برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ در ایالات متحده در سطح رهبران دعوت شده است.

"سوتلانا لوکاش"، نماینده روسیه در گروه ۲۰ قبلا در مصاحبه ای با اشاره به اینکه ریاست جمهوری ایالات متحده به شدت روی مشارکت همه رهبران گروه ۲۰ در اجلاس آینده حساب می‌کند، افزود که ایالات متحده در حال آماده‌سازی برای احتمال حضور ولادیمیر پوتین است.

از سوی دیگر، "دیمیتری پسکوف"، سخنگوی کرملین، اظهار داشت که تصمیم در مورد شرکت رئیس جمهور روسیه در اجلاس گروه ۲۰ در ایالات متحده هنوز گرفته نشده است و شکل نمایندگی مسکو با نزدیک شدن به زمان برگزاری این نشست مشخص خواهد شد.