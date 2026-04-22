۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

اولیانوف: اظهارات شتابزده و متناقض زیادی از سوی آمریکا مطرح می‌شود

اولیانوف: اظهارات شتابزده و متناقض زیادی از سوی آمریکا مطرح می‌شود

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت: دور بعدی مذاکرات میان آمریکا و ایران برگزار نخواهد شد. به نظر می‌رسد روند مذاکرات به خوبی هماهنگ و سازمان‌دهی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در وین امروز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دور بعدی مذاکرات میان آمریکا و ایران در اسلام‌آباد برگزار نخواهد شد. به نظر می‌رسد روند مذاکرات به خوبی هماهنگ و سازمان‌دهی نشده است.

میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین با اشاره به عدم برگزاری مذاکرات میان ایران و آمریکا افزود: به نظر می‌رسد روند مذاکرات به‌خوبی هماهنگ و سازمان‌دهی نشده است.

وی افزود: اظهارات شتاب‌زده و متناقض بسیار زیادی از سوی ایالات متحده مطرح می شود.

    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      مردم ایران از سال 1357 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که زیر بار زور نمی‌روند
    • IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      از طریق تنگه هرمز می توانیم همه خسارت‌های خود از سال ۱۳۵۸ تا امروز را از آمریکا بگیریم و دیگر هیچ نیازی به مذاکره با آمریکا هم نیست
    • IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      جهان تاوان جنگ دولت وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد
    • IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      جهان تاوان جنایت جنگی دونالد ترامپ، رئیس‌ دولت تروریست آمریکا جنایتکار را می‌دهد
    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      اگر دولت وحشی آمریکا جنایتکار زبان دیپلماسی نمی‌فهمد، زبان میدان معادلات را تغییر می‌دهد

