به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در وین امروز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دور بعدی مذاکرات میان آمریکا و ایران در اسلامآباد برگزار نخواهد شد. به نظر میرسد روند مذاکرات به خوبی هماهنگ و سازماندهی نشده است.
وی افزود: اظهارات شتابزده و متناقض بسیار زیادی از سوی ایالات متحده مطرح می شود.
