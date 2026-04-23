بهبود روند خرید تضمینی گندم در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کاظمی‌نژاد صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای سال جاری اظهار کرد: طبق اعلام دستگاه‌های متولی، میزان خرید تضمینی گندم حدود ۱۱۵ هزار تن پیش‌بینی شده، در حالی که بررسی عملکرد هشت سال گذشته نشان می‌دهد این رقم معمولاً بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تن بوده است.

وی افزود: به عبارت دیگر، تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیاز گندم استان از محل تولید داخلی تأمین می‌شود و مابقی از سایر استان‌ها تأمین خواهد شد.

وی افزود: برای تسهیل فرآیند خرید، هر ساله با برگزاری جلسات هماهنگی در سطح استانداری، حدود ۳۳ مرکز خرید تضمینی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که بخشی از این مراکز متعلق به بخش خصوصی و کارخانه‌های آرد و سیلوها هستند.

کاظمی‌نژاد با تأکید بر اهمیت دسترسی آسان کشاورزان به مراکز خرید گفت: در سال‌های اخیر تلاش شده مراکز خرید در نزدیکی مناطق تولید مستقر شوند تا کشاورزان برای تحویل محصول خود با مشکل مسافت مواجه نشوند. همچنین شرایط تحویل گندم به گونه‌ای تنظیم شده که کشاورزان با سهولت بیشتری محصول خود را عرضه کنند.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از کشاورزان، علاوه بر پرداخت به‌موقع مطالبات، تمهیداتی نیز برای ایجاد حساب‌های اعتباری در نظر گرفته شده است تا بخشی از بهای گندم خریداری‌شده در قالب اعتبار در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

معاون بازرگانی اداره‌کل غله استان خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در تلاش هستند تا با همکاری و هماهنگی، شرایطی فراهم شود که کشاورزان در فصل برداشت با کمترین مشکل مواجه شوند و روند خرید تضمینی به بهترین شکل انجام گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با افزایش میزان جذب گندم تولیدی در استان، وابستگی به سایر استان‌ها کاهش یافته و امنیت تأمین این کالای اساسی تقویت شود.