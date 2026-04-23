به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، متن اطلاعیه به این شرح است: بسته حمایتی تثبیت اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان متأثر از توقف یا کاهش تقاضا در جنگ رمضان، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با هدف تثبیت اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده و فراخوان این بسته، اواخر فروردین‌ماه جاری منتشر شد.

به اطلاع می‌رساند، مطابق هماهنگی‌های انجام شده و در راستای تقسیم کار ملی و حمایت متمرکز از شرکت‌ها با موضوع «تثبیت اشتغال»، درخواست‌های این حوزه از طریق معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و در قالب «تسهیلات حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های آسیب‌دیده» قابل پیگیری است.

شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند پس از مطالعه شرایط و الزامات اصلی دریافت این تسهیلات در سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) وزارت امور اقتصادی و دارایی به نشانی kat.mefa.ir، درخواست خود را ثبت کنند.

بر این اساس شرکت‌های دانش‌بنیانی که پیش از این، درخواست خود را در قالب بسته حمایتی «تثبیت اشتغال متأثر از توقف یا کاهش عرضه و تقاضا» در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی ثبت کرده بودند، ضرورت دارد درخواست خود را در سامانه kat.mefa.ir ثبت کنند.

شماره تلفن ۸۹۰۰ (سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی) آماده پاسخگویی به سوال‌‎های شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در خصوص تسهیلات «حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های آسیب‌دیده» است.