حسن کامکار گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشخصات فنی این پروژه اظهار کرد: حجم آب پیشبینیشده در این طرح ۳۰ لیتر در ثانیه است که از طریق حدود هفت کیلومتر خط انتقال با لولههایی به قطر ۳۵۰ میلیمتر جابهجا میشود.
وی افزود: در چارچوب این طرح، سه استخر برای ذخیره و مدیریت پساب تصفیهشده احداث شده است؛ استخر اولیه با ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب در مجاورت تصفیهخانه برای جمعآوری و ذخیره پساب اجرا شده، استخر دوم با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب زیر پارک دریاچه شهر قرار دارد و استخر سوم نیز با گنجایش پنج هزار مترمکعب، آب را از بالادست شهر بهصورت ثقلی به شبکههای آبیاری فضای سبز توزیع میکند.
کامکار با بیان اینکه این پروژه ۳۵ هکتار از فضای سبز و درختان غیرمثمر شهر را تحت پوشش قرار میدهد، ادامه داد: عملیات اجرایی از سال گذشته آغاز شده و پیشبینی میشود لولهگذاری تا پایان اردیبهشتماه به اتمام برسد و بهرهبرداری کامل از طرح تا پایان شهریور محقق شود.
وی استفاده از پساب تصفیهشده را اقدامی مؤثر در مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش فشار بر آب شرب شهری دانست و افزود: با بهرهبرداری از این طرح، بخش عمدهای از عملیات آبیاری فضای سبز بدون استفاده از آب شرب انجام خواهد شد. اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال، معادل حدود ۶۵ میلیارد تومان، برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است.
