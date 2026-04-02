ناپایداری جوی در راه کرمان؛ احتمال بارش باران و طغیان رودخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح پنجشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق بررسی نقشه های هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۲ مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان تا اوایل هفته آینده به طور متناوب ناپایداری های جوی به شکل رشد ابر، بارش باران، رگبار و رعد و برق، بارش تگرگ و گاهی وزش باد شدید موقتی در اغلب مناطق استان پیش بینی می شوند.

همچنین امروز پنجشنبه عمده ناپایداری ها برای نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی و روزهای شنبه و یکشنبه برای نیمه شمالی استان کرمان خواهد بود.

بر این اساس طی این مدت آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه های فصلی دور از انتظار نیست.

بر اساس اعلام هواشناسی کرمان به لحاظ دمایی نیز فردا جمعه با ماندگاری هوای سرد در مناطق شمالی، شمال غربی احتمال خسارت به محصولات کشاورزی (به ویژه پسته) وجود دارد.