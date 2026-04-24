به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان اعلام کرد: صبح امروز جمعه چهارم اردیبهشت‌ماه، گرگان با ثبت حداقل دمای ۹ درجه سانتی‌گراد، سردترین نقطه استان بوده است.

بر اساس این گزارش، دمای هوای گرگان در طول روز تا ۲۹ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت و شرایط جوی نسبتاً پایدار در بیشتر مناطق استان حاکم است.

همچنین اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد در روز گذشته، گرم‌ترین نقطه گلستان معرفی شد و مراوه‌تپه نیز با حداقل دمای ۱۷ درجه، یکی از گرم‌ترین نقاط استان در ساعات ابتدایی صبح امروز بود.

طبق اعلام مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های استان شامل آق‌قلا ۱۰ درجه، بندرگز ۱۳ درجه، بندرترکمن ۱۳ درجه، علی‌آبادکتول ۱۲ درجه، کلاله ۱۱ درجه، گنبدکاووس ۱۳ درجه، مینودشت ۲۰ درجه و هاشم‌آباد ۱۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کارشناسان هواشناسی پیش‌بینی کرده‌اند روند افزایش نسبی دما در روز ادامه داشته باشد و آسمان بیشتر مناطق استان صاف تا قسمتی ابری باقی بماند.