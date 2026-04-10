پیش بینی وزش باد و بارش های رگباری در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی تا دوشنبه هفته آینده وزش باد و رگبار بهاری پدیده غالب در اغلب نقاط استان خواهد بود.

طی این مدت در اکثر مناطق استان کرمان به ویژه شمال غرب، غرب، و شرق وزش باد نسبتا شدید تا شدید خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت غبار در مناطق مستعد شرقی به ویژه روزهای یکشنبه و دوشنبه طوفان گردوخاک پیش بینی می شود.

همچنین پیرو هشدار زرد شماره 4 تا اواسط هفته آینده به طور متناوب شاهد ناپایداری های جوی به صورت رشد ابر، رگبار بهاری گاهی همراه با رعد و برق بارش تگرگ و وزش باد شدید موقتی در سطح استان کرمان خواهیم بود.

بر اساس پیش بینی هواشناسی کرمان روز یکشنبه با توجه به تقویت ناپایداری ها به ویژه در نیمه شمالی و جنوب غرب استان کرمان، بارش ها از شدت بیشتری برخودار بوده و احتمال ابگرفتگی معابر عمومی جاری شدن رواناب و طغیان رودخانه های فصلی دور از انتظار نمی باشد.