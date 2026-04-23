۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

تیزر «تاکسیدرمی» منتشر شد/ آغاز اکران کمدی تاریخی

تیزر کمدی سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار همزمان با شروع اکران، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با آغاز اکران عمومی فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد، تیزر این کمدی که ساخت آن بر عهده امید میرزایی بوده است، منتشر شد.

کمدی تاریخی «تاکسیدرمی» از امروز ۳ اردیبهشت توسط پخش بهمن‌سبز در سینماهای سراسر کشور اکران خود را آغاز کرد.

این اثر روایت شیرین و غیرمنتظرهٔ تلاش سه شکارچی برای شکار آخرین گوزن زرد ایرانی است.

مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشه‌خواه، هدیه حسینی‌نژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهره‌های این اثر پربازیگر هستند.

فریبرز دارایی

