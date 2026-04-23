تیزر «تاکسیدرمی» منتشر شد/ آغاز اکران کمدی تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با آغاز اکران عمومی فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیهکنندگی محمدجواد موحد، تیزر این کمدی که ساخت آن بر عهده امید میرزایی بوده است، منتشر شد.
کمدی تاریخی «تاکسیدرمی» از امروز ۳ اردیبهشت توسط پخش بهمنسبز در سینماهای سراسر کشور اکران خود را آغاز کرد.
این اثر روایت شیرین و غیرمنتظرهٔ تلاش سه شکارچی برای شکار آخرین گوزن زرد ایرانی است.
مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشهخواه، هدیه حسینینژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهرههای این اثر پربازیگر هستند.
