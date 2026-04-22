نسخه جدیدی از «تاکسیدرمی» را شاهد خواهیم بود؛ اکران با یک روز تاخیر

محمدجواد موحد تهیه‌کننده فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تغییرات در نسخه‌ای از این اثر که قرار است اکران شود، اظهار کرد: بعد از حضور این فیلم سینمایی در جشنواره فیلم فجر ۴۳ موفق شدیم بازخوردهای متفاوتی از مخاطبان بگیریم. به عنوان مثال عده‌ای از طولانی بودن زمان فیلم گفتند که قطعا در نمایش عمومی باید به آن توجه می‌کردیم. همچنین نکاتی درباره محتوا و ریتم قصه داشتند که باید اصلاحاتی انجام می‌دادیم. اکنون بازنگری جدی روی نسخه انجام دادیم تا جایی که مورد قبول مخاطب و ذائقه ایشان واقع شود.

وی با اشاره به اینکه نسخه فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» از زمان حضور در فجر ۴۳ تا امروز چندین بار تغییر کرد، گفت: یکی از مهمترین کارهایی که انجام دادیم این بود که خط قصه و نوع روایت آن را تغییر دهیم و آن را از یک روایت خطی معمول، به روایت غیرخطی درآوردیم. معتقدم با این اتفاق ریتم کار بهتر شد و مواردی را که به درد قصه نمی‌خورد، حذف کردیم. در حقیقت از نسخه قبلی این اثر در جشنواره، به نسخه ۷۶ دقیقه‌ای رسیدیم.

موحد افزود: در نهایت نسخه جدید را برای گروه‌های مختلفی از مخاطبان که فیلم را قبلا دیده بودند و آنها که اصلا ندیده بودند، اکران و بازخوردها را مقایسه کردیم تا ببینیم آیا مفهوم و محتوایی را که مدنظرمان بود، توانسته‌ایم درست و دقیق انتقال دهیم یا نه. شکر خدا نسخه نهایی مورد توجه دوستانی که برای آنها نمایش دادیم، قرار گرفت.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» تاکید کرد: اطلاحات فیلم و تغییرات ایجاد شده در نسخه زیاد بود و شامل مسائلی در پس‌تولید می‌شد که موسیقی، صداگذاری، اصلاح رنگ و حتی جلوه‌های ویژه را در بر می‌گرفت. از جشنواره فجر ۴۳ تاکنون ما ۲ جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتیم و این اتفاقات کار ما را عقب انداخت تا جایی که قرار بود «تاکسیدرمی» را به واسطه عید نوروز ۱۴۰۵ از ۲۷ اسفند اکران کنیم اما ۹ اسفند جنگ آغاز شد و همین مساله باعث شد همکاران ما تهران نباشند و استودیوها تعطیل شوند.

موحد در پایان اظهار کرد: در نهایت با رفت و برگشت‌های زیاد و تصمیم شورای صنفی نمایش قرار بر این شد «تاکسیدرمی» را اوایل اردیبهشت اکران کنیم و امروز ۲ اردیبهشت نسخه نهایی تحویل موسسه بهمن سبز به عنوان پخش‌کننده اثر شد اما نمایش این فیلم به روز نخست اکران نرسید و امیدوارم از فردا پنجشنبه ۳ اردیبهشت میزبان خوبی برای مخاطبان در سینماها باشیم.

فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار به تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد، از ۳‌ اردیبهشت به سرگروهی سینما آزادی توسط پخش بهمن‌سبز در سینماهای سراسر کشور اکران خود را آغاز می‌کند.