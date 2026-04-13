  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

اکران یک فیلم جدید از دوم اردیبهشت/ آغاز اصلاحات در سرگروه های سینمایی

اولین جلسه شورای صنفی نمایش در سال ۱۴۰۵ با حضور اعضا در سازمان سینمایی برگزار شد و اصلاحات مهمی در وضعیت سرگروه های سینمایی و توجه به سینماهای شهرستان ها صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، اولین جلسه شورای صنفی روز یکشنبه ۲۳ فروردین به میزبانی روح اله حسینی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با حضور مجتبی بهزادیان مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی، مهدی کرم پور دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای‌عالی تهیه کنندگان، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی (نمایندگان انجمن سینماداران)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان) و فاطمه امیرآبادی (نماینده سامانه سمفا) و در محل سازمان سینمایی برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد با هدف تمرکز زدایی از تهران و همچنین توجه به بخش خصوصی، پردیس سینمای سیتی سنتر اصفهان با توجه به بررسی آمار فروش و دارا بودن استاندارهای لازم به عنوان دومین سرگروه جایگزین پردیس سینمای چارسو شود.

همچنین با هدف اکران بهتر فیلم ها و جلوگیری از متضرر شدن صاحبان آثار و فیلم سوزی، تعداد سرگروه های سینمایی از ۸ سرگروه به ۷ سرگروه کاهش پیدا کرد و برای اولین بار فیلم های کودکان و نوجوانان صاحب یک سرگروه مشخص شد و سینما فرهنگ تهران به عنوان سرگروه رزرو برای اکران و نمایش فیلم های کودکان و نوجوانان انتخاب شد.

همچنین مصوب شد، فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» با سرگروهی پردیس سینمایی آزادی و با پخش بهمن سبز از تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ اکران شود.

کد مطلب 6800159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها