اکران یک فیلم جدید از دوم اردیبهشت/ آغاز اصلاحات در سرگروه های سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، اولین جلسه شورای صنفی روز یکشنبه ۲۳ فروردین به میزبانی روح اله حسینی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با حضور مجتبی بهزادیان مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی، مهدی کرم پور دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای‌عالی تهیه کنندگان، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی (نمایندگان انجمن سینماداران)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان) و فاطمه امیرآبادی (نماینده سامانه سمفا) و در محل سازمان سینمایی برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد با هدف تمرکز زدایی از تهران و همچنین توجه به بخش خصوصی، پردیس سینمای سیتی سنتر اصفهان با توجه به بررسی آمار فروش و دارا بودن استاندارهای لازم به عنوان دومین سرگروه جایگزین پردیس سینمای چارسو شود.

همچنین با هدف اکران بهتر فیلم ها و جلوگیری از متضرر شدن صاحبان آثار و فیلم سوزی، تعداد سرگروه های سینمایی از ۸ سرگروه به ۷ سرگروه کاهش پیدا کرد و برای اولین بار فیلم های کودکان و نوجوانان صاحب یک سرگروه مشخص شد و سینما فرهنگ تهران به عنوان سرگروه رزرو برای اکران و نمایش فیلم های کودکان و نوجوانان انتخاب شد.

همچنین مصوب شد، فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» با سرگروهی پردیس سینمایی آزادی و با پخش بهمن سبز از تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ اکران شود.