به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: همزمان با برگزاری اجتماعات مردمی «شبهای اقتدار» در سمنان موکب ها و میز خدمت دادگستری، طی ۱۷ شب گذشته برپا شده است.
وی افزود: مسئولان قضایی در این ۱۷ شب با حدود ۷۵۰ شهروند به صورت مستقیم دیدار کرده و به درخواستها و پرسشهای حقوقی و قضایی آنان پاسخ دادهاند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: در شبهایی که خیابانهای استان همچون دیگر نقاط کشور با حضور گسترده مردم چهرهای سرشار از اتحاد، همبستگی و نشاط پیدا کرده، دادگستری استان سمنان نیز با ایجاد موکب و میز خدمت در محل برگزاری این اجتماعات، زمینه گفتوگوی بیواسطه مردم با مسئولان قضایی استان را فراهم کرده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان گفت: طی این شبها مسئولان و کارشناسان قضایی استان حضور فعالی در اجتماعات داشته و با انجام گفتوگوی چهرهبهچهره با مردم، پیگیر ارائه خدمات قضایی و راهنماییهای قانونی لازم بودهاند.
اکبری گفت: برپایی این میز خدمت در راستای اجرای منویات رهبر شهید انقلاب اسلامی و تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تحقق رویکرد مردمیسازی عدالت صورت گرفته است.
وی افزود: این خدمات همچنان ادامه دارد و مدیران و مسئولان قضایی استان با حضور فعال در محل موکب، آماده همراهی با مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان هستند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: حضور پررنگ مسئولان قضایی استان در این اجتماعات، جلوهای از لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و همراهی آنان با مردم و تأکید بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی ارزیابی میشود.
