خسارت وارد شده به شبکه برق طی ۴۰ روز جنگ به ۵۸.۵ همت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الهداد، سرپرست توانیر، با تشریح تازهترین نتایج ارزیابیهای میدانی از خسارات وارد شده به شبکه برق کشور گفت: طی ۴۰ روز جنگ، حدود ۲ هزار ناحیه از شبکه در معرض اصابت مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته و بیش از ۶ هزار و ۴۷۳ نقطه از تجهیزات، خطوط انتقال، پستها و تأسیسات حیاتی صنعت برق کشور آسیب دیدهاند.
وی با اشاره به گستردگی این خسارات افزود: بر اساس آخرین بهروزرسانیها، میزان خسارت آنی وارد شده به شبکه برق ۵۸.۵ همت برآورد شده است.
سرپرست توانیر با تأکید بر اهمیت حیاتی پایداری شبکه برق برای امنیت خدمات عمومی، زیرساختهای ملی و استمرار فعالیت بخشهای مختلف کشور بیان کرد: در چنین شرایط حساسی، تیمهای عملیاتی، فنی و امدادی صنعت برق بهصورت لحظهای در صحنه حضور دارند و با تمام ظرفیت برای جلوگیری از خاموشی و حفظ پایداری شبکه تلاش میکنند.
الهداد ادامه داد: شبکه برق کشور یکی از بزرگترین و پیچیدهترین شبکههای منطقه است و کوچکترین اختلال در بخشی از آن میتواند زنجیرهای از پیامدها ایجاد کند. به همین دلیل، عملیات ترمیم و بازسازی با اولویتبندی دقیق و در چندین جبهه بهصورت همزمان در حال انجام است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود حجم بالای خسارات، تلاش شبانهروزی نیروهای صنعت برق موجب شده خاموشیهای گسترده رخ ندهد و جریان پایدار برق برای مردم و زیرساختهای حیاتی کشور حفظ شود.
