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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده عسلویه با شتاب در حال انجام است

بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده عسلویه با شتاب در حال انجام است

وزیر نفت گفت: در پی آسیب به بخشی از تأسیسات فرآورش گاز در عسلویه، حدود ۹۵ میلیون مترمکعب از ظرفیت از دست‌رفته تولید گاز تا پایان شهریور به مدار بازخواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت با اشاره به ارائه گزارش عملکرد چهار ماه ابتدای سال به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست، مسائل و مشکلات بخش نفت و گاز برای هم‌اندیشی و کمک به حل آن‌ها مطرح شد.

وی افزود: آسیب‌هایی که در جریان جنگ سوم تحمیلی به بخشی از تأسیسات فرآورشی گاز در عسلویه وارد شد، با استفاده از ظرفیت دیگر پالایشگاه‌ها تا حد زیادی جبران می‌شود.

وزیر نفت بیان کرد: براساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، حدود ۹۵ میلیون مترمکعب در روز از تولید ازدست‌رفته، تا پایان شهریور دوباره وارد چرخه می‌شود.

بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده عسلویه با شتاب در حال انجام است

پاک‌نژاد با بیان اینکه بازسازی چهار پالایشگاه آسیب‌دیده هم‌زمان با شتاب در حال انجام است، تصریح کرد: آواربرداری به‌عنوان گام نخست انجام شده، سازوکار اجرایی بازسازی‌ها شکل گرفته و پیمانکاران نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود عملیات بازسازی زودتر از زمان‌بندی تعیین‌شده به پایان برسد و کل ظرفیت ازدست‌رفته به شبکه تولید بازگردد.

وی بیان کرد: بااین‌حال، در فصل سرما بخشی از این ظرفیت در دسترس نخواهد بود؛ بنابراین باید با مدیریت عرضه و همچنین مدیریت مصرف، از بروز چالش در تأمین گاز کشور جلوگیری کرد.

وزیر نفت نقش مردم در بهینه‌سازی مصرف را تعیین‌کننده دانست و گفت: همراهی هموطنان در مدیریت مصرف، کمک بسیار بزرگی برای عبور از شرایط پیش‌رو خواهد بود.

کد مطلب 6914037
طیبه بیات

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