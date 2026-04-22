اعلام آمادگی سندیکای صنعت برق برای مشارکت در بازسازی فولاد مبارکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به سعید زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه برای بازسازی این مجموعه اعلام آمادگی کرد.

در این نامه سندیکای صنعت برق ایران ضمن محکوم کردن حملات اخیر آمریکا و اسرائیل و خسارات واردشده به صنایع کلیدی کشور بر ضرورت هم‌افزایی توان داخلی برای بازسازی تأکید کرده است.

سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به سابقه ۲۶ ساله خود و جایگاهش به‌عنوان یکی از تشکل‌های اقتصادی، اعلام کرده است که با برخورداری از ۸۳۵ عضو شامل سازندگان تجهیزات، پیمانکاران، مهندسان مشاور و بازرگانان، توانمندی گسترده‌ای در حوزه‌های فنی، خدماتی و تأمین کالا دارد.

در ادامه این نامه، به نقش‌آفرینی توان داخلی در شرایط بحرانی، از جمله در دوره‌های جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، اشاره شده و این موضوع به‌عنوان نشانه‌ای از ظرفیت بالای صنعت کشور برای عبور از شرایط سخت مطرح شده است.