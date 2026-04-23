توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای کجور

جواد محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح «پایداری تولید در دیمزارها» با محوریت کشت گیاهان دارویی مقاوم به خشکی در بخش کجور خبر داد و گفت: این طرح با هدف اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی در حال اجراست.
وی اظهار کرد: طرح پایداری تولید در دیمزارها با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام و نظارت کارشناسان مربوطه، بهصورت مستمر در دیمزارهای منطقه کجور در حال اجراست.
وی با اشاره به رویکرد این طرح در استفاده بهینه از منابع آبی افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی مقاوم به خشکی و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، یکی از محورهای اصلی این برنامه است که میتواند نقش مهمی در مدیریت مصرف آب و افزایش تابآوری بخش کشاورزی ایفا کند.
مدیر جهاد کشاورزی نوشهر ادامه داد: این طرح علاوه بر ارتقای بهرهوری تولید، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی جدید و حرکت به سمت اصلاح الگوی کشت در منطقه را نیز فراهم میکند.
محمودی با بیان اینکه توسعه کشت گیاهان دارویی در سالهای اخیر با استقبال بهرهبرداران مواجه شده است، گفت: این روند با همکاری کارشناسان مدیریت تولیدات گیاهی و باغبانی و همچنین ناظر طرح دیمزارها با جدیت دنبال میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از کشاورزان اشاره کرد و افزود: رفع مشکلات تولیدکنندگان و تقویت زیرساختهای کشاورزی از اولویتهای اصلی این مدیریت است و تلاش میشود با اجرای برنامههای حمایتی، بهرهوری اقتصادی کشاورزان افزایش یابد.
محمودی همچنین از ارسال و توزیع دو محموله نشای گیاهان دارویی طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: این نشاها در سطح حدود دو هکتار میان بهرهبرداران روستاهای اویل و دلسم توزیع شده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری ستاد اجرایی فرمان امام و همراهی ناظران طرح، این تعامل را در پیشبرد اهداف توسعهای بخش کشاورزی منطقه مؤثر ارزیابی کرد.
