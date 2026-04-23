رضا علی بخشی فرمانده انتظامی ورامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی ورامین با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات سرهنگ ابراهیم شریفی‌مقدم، فرمانده سابق، سرهنگ رضا علی‌بخشی به عنوان فرمانده جدید انتظامی ورامین منصوب شد.

سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، در این آیین با تأکید بر اهمیت برقراری امنیت پایدار و تعامل سازنده با مردم، اظهار داشت: مأموریت اصلی پلیس در این برهه نه تنها برخورد قاطع با مجرمان، بلکه تعمیق ارتباط با مردم و تقویت حس مشارکت اجتماعی در امر امنیت است.

وی با اشاره به گستره مأموریت‌های فراجا، تصریح کرد: پلیس در روزهای سخت جنگ و اغتشاشات و همچنین در شرایط عادی و آرامش جامعه، هیچ‌گاه میدان را خالی نخواهد کرد.

سردار القاصی‌مهر، تغییر و تحول را لازمه پویایی دانست و از فرمانده جدید خواست با جدیت، اولویت‌های امنیتی ورامین را رصد کرده و سطح خدمات‌دهی پلیس را چنان ارتقا دهد که کوچک‌ترین دغدغه‌ای در حوزه امنیت باقی نماند.