۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

سارقان ۶۳ کیلو شمش نقره در ورامین دستگیر شدند

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری اعضای باند سرقت ۶۳ کیلوگرم شمش نقره در سعادت‌آباد تهران و توقیف بخشی از اموال مسروقه در ورامین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری اعضای باند سرقت ۶۳ کیلوگرم شمش نقره در سعادت‌آباد تهران و توقیف بخشی از اموال مسروقه در ورامین خبر داد.

القاصی‌مهر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت مقادیری شمش نقره از یک برج مسکونی در منطقه سعادت‌آباد تهران که توسط سرایدار تبعه افغانستانی و با طراحی قبلی انجام شده بود، متهمان پس از سرقت به سمت شهرستان ورامین متواری شدند.

وی افزود: بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ مرکزی ورامین قرار گرفت و با هوشیاری و اقدام سریع پلیس، ۳ نفر از متهمان تبعه افغانستانی این باند دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به کشف ۱۰ کیلوگرم شمش نقره از متهمان، خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده‌اند و تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر اعضای باند و مالخران احتمالی همچنان ادامه دارد.

