۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

انتصابات جدید در جنوب شرق تهران/ القاصی‌مهر: خدمت به مردم اولویت است

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تاکید بر اهمیت کوتاهی نکردن در خدمت به مردم، از انتصابات جدید پلیس در جنوب شرق استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر،ظهر چهارشنبه، در مراسم تکریم سرهنگ «ابراهیم شریفی مقدم» و معارفه سرهنگ «رضا علی‌بخشی» به عنوان فرمانده جدید انتظامی ورامین، ضمن صلوات بر محمد و آل محمد، شهدای عرصه دفاع از نظم و امنیت، شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان و دانشمندان هسته‌ای را الگوی خدمت واقعی خواند.

وی با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای فرماندهی معظم کل قوا، از زحمات همه همکاران در یگان‌های ویژه، تکاوری، عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات قدردانی کرد.

القاصی‌مهر با اشاره به اغتشاشات دی‌ماه و «جنگ ترکیبی» دشمن، گفت: مردم هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی با وجود تحریم‌ها، گرانی و مشکلات معیشتی، بیش از ۶۰ روز در صحنه حضور داشتند، خیابان‌ها را در دست گرفتند و اجازه میدانداری به منافقین و گروهک‌ها ندادند، این حضور، مسئولیت ما را سنگین می‌کند و هرگونه کوتاهی در خدمت به این مردم در پیشگاه خداوند قابل بخشش نیست.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تجلیل از سوابق سرهنگ شریفی، او را فرمانده‌ای خدوم و مردمی توصیف کرد که علیرغم ناراحتی قلبی و عمل جراحی، در ایام اغتشاشات شبانه‌روز در میدان بود و موفق شد ورامین را به رتبه اول کاهش جرایم در کشور برساند.

وی افزود: با وجود درخواست مسئولان برای تمدید خدمت ایشان، به دلیل شرایط جسمانی، بازنشستگی ایشان پذیرفته شد.

القاصی‌مهر با اشاره به تجربه بالای سرهنگ علی‌بخشی در فرماندهی شهرستان‌های خمیر و پاکدشت، گفت: ایشان کار خود را از کف خیابان و ریاست کلانتری آغاز کرده و می‌تواند با دانش و تجربه خود به عنوان خادمی صادق در خدمت مردم ورامین باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تکریم سرهنگ «هادی حسن زاده شهابی» اشاره کرد و گفت: برادر همسر ایشان در اغتشاشات مرودشت به شهادت رسید و پدر شهید که تنها فرزند خود را از دست داده و دچار مشکلات جسمی است، خواستار حضور داماد خود در کنارش شد، به همین دلیل علیرغم میل ما، سرهنگ شهابی به استان مازندران منتقل شد و سرهنگ «شعبانی» به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی منصوب گردید.

القاصی‌مهر در پایان با متوسل شدن به درگاه اباعبدالله الحسین (ع)، برای همه نیروهای مسلح و خدمتگزاران نظام، صحت، سلامت و عاقبت بخیری آرزو کرد.

