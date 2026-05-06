به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر،ظهر چهارشنبه، در مراسم تکریم سرهنگ «ابراهیم شریفی مقدم» و معارفه سرهنگ «رضا علی‌بخشی» به عنوان فرمانده جدید انتظامی ورامین، ضمن صلوات بر محمد و آل محمد، شهدای عرصه دفاع از نظم و امنیت، شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان و دانشمندان هسته‌ای را الگوی خدمت واقعی خواند.

وی با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای فرماندهی معظم کل قوا، از زحمات همه همکاران در یگان‌های ویژه، تکاوری، عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات قدردانی کرد.

القاصی‌مهر با اشاره به اغتشاشات دی‌ماه و «جنگ ترکیبی» دشمن، گفت: مردم هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی با وجود تحریم‌ها، گرانی و مشکلات معیشتی، بیش از ۶۰ روز در صحنه حضور داشتند، خیابان‌ها را در دست گرفتند و اجازه میدانداری به منافقین و گروهک‌ها ندادند، این حضور، مسئولیت ما را سنگین می‌کند و هرگونه کوتاهی در خدمت به این مردم در پیشگاه خداوند قابل بخشش نیست.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تجلیل از سوابق سرهنگ شریفی، او را فرمانده‌ای خدوم و مردمی توصیف کرد که علیرغم ناراحتی قلبی و عمل جراحی، در ایام اغتشاشات شبانه‌روز در میدان بود و موفق شد ورامین را به رتبه اول کاهش جرایم در کشور برساند.

وی افزود: با وجود درخواست مسئولان برای تمدید خدمت ایشان، به دلیل شرایط جسمانی، بازنشستگی ایشان پذیرفته شد.

القاصی‌مهر با اشاره به تجربه بالای سرهنگ علی‌بخشی در فرماندهی شهرستان‌های خمیر و پاکدشت، گفت: ایشان کار خود را از کف خیابان و ریاست کلانتری آغاز کرده و می‌تواند با دانش و تجربه خود به عنوان خادمی صادق در خدمت مردم ورامین باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تکریم سرهنگ «هادی حسن زاده شهابی» اشاره کرد و گفت: برادر همسر ایشان در اغتشاشات مرودشت به شهادت رسید و پدر شهید که تنها فرزند خود را از دست داده و دچار مشکلات جسمی است، خواستار حضور داماد خود در کنارش شد، به همین دلیل علیرغم میل ما، سرهنگ شهابی به استان مازندران منتقل شد و سرهنگ «شعبانی» به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی منصوب گردید.

القاصی‌مهر در پایان با متوسل شدن به درگاه اباعبدالله الحسین (ع)، برای همه نیروهای مسلح و خدمتگزاران نظام، صحت، سلامت و عاقبت بخیری آرزو کرد.