به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه های حرم عبدالعظیم حسنی در روزهای پایانی هفته با تفسیر قرآن کریم، قرائت دعای کمیل و بیان احکام برگزار می‌شود.

قرائت دعای کمیل با نوای محمدرضا غلامرضازاده و سخنرانی حجت الاسلام سید جواد بهشتی و بیان احکام با حجت الاسلام اخوان امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می‌شود.

همچنین محفل انس با قرآن کریم نیز امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ با حضور قاریان برجسته در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار خواهد شد.

مراسم پرفیض قرائت دعای کمیل در نیمه شب پنجشنبه از ساعت ۲ بامداد در مسجد جامع حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می‌شود