  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

ویژه برنامه‌های قرائت دعا و انس با قرآن کریم در حرم عبدالعظیم

ویژه برنامه‌های قرائت دعا و انس با قرآن کریم در حرم عبدالعظیم

حرم عبدالعظیم در پایان هفته ویژه برنامه‌های مناجات خوانی و انس با قرآن را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های حرم مطهر عبدالعظیم حسنی (ع) در روز پنجشنبه و جمعه اعلام شد.

بر همین اساس ویژه برنامه تفسیر قرآن کریم، قرائت دعای کمیل و بیان احکام با سخنرانی حجت الاسلام سید جواد بهشتی و قرائت دعا توسط امیرحسین محمودیان و بیان احکام: حجت الاسلام اخوان امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشاء شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می‌شود.

مراسم قرائت دعای کمیل در نیمه شب با نوای حاج منصور ارضی شب جمعه، ۱۸ اردیبهشت ماه، از ساعت ۲ بامداد مسجد جامع حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار خواهد شد.

همچنین ویژه برنامه قرائت دعای ندبه با نوای حاج محمدرضا غلامرضازاده جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه، ساعت ۷صبح در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 6823042
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها