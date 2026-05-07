به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های حرم مطهر عبدالعظیم حسنی (ع) در روز پنجشنبه و جمعه اعلام شد.

بر همین اساس ویژه برنامه تفسیر قرآن کریم، قرائت دعای کمیل و بیان احکام با سخنرانی حجت الاسلام سید جواد بهشتی و قرائت دعا توسط امیرحسین محمودیان و بیان احکام: حجت الاسلام اخوان امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشاء شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می‌شود.

مراسم قرائت دعای کمیل در نیمه شب با نوای حاج منصور ارضی شب جمعه، ۱۸ اردیبهشت ماه، از ساعت ۲ بامداد مسجد جامع حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار خواهد شد.

همچنین ویژه برنامه قرائت دعای ندبه با نوای حاج محمدرضا غلامرضازاده جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه، ساعت ۷صبح در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.