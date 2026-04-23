به گزارش خبرنگار مهر، مراسمی با هدف پاسداشت خدمات جمعی از موکب‌داران عراقی ظهر پنجشنبه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.



در این آیین، ۵۹ نفر از خادمان عراقی که در قالب موکب‌های همدلی و مواسات در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی به ارائه خدمات به مردم ایران پرداخته بودند، مورد تجلیل قرار گرفتند.



این برنامه با حضور مسئولان و خادمان آستان مقدس فاطمی برگزار شد و طی آن از تلاش‌های داوطلبانه این افراد در عرصه خدمت‌رسانی تقدیر به عمل آمد.



در جریان این مراسم، شرکت‌کنندگان با یادآوری نقش این موکب‌داران در شرایط خاص کشور، اقدامات آنان را نمادی از روحیه همبستگی و تعامل میان دو ملت دانستند.



در ادامه این آیین، لوح‌های تقدیر از سوی تولیت آستان مقدس فاطمی به موکب‌داران اهدا شد و هدایایی متبرک نیز به عنوان یادبود به آنان تقدیم گردید.



حاضران در این مراسم بر اهمیت استمرار چنین تعاملاتی تأکید کردند و این‌گونه اقدامات را زمینه‌ساز تعمیق روابط فرهنگی و دینی میان ایران و عراق برشمردند.



همچنین در حاشیه این برنامه، مسئولان آستان با اشاره به نقش‌آفرینی موکب‌داران در تقویت روحیه اجتماعی، حضور آنان را جلوه‌ای از پیوندهای عمیق تاریخی و اعتقادی میان دو کشور عنوان کردند.