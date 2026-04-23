احداث ۵۰ فضای آموزشی برای پاسخ به نیاز جمعیتی استان زنجان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش، ظهر پنج شنبه در مراسم کلنگ‌زنی دو آموزشگاه ۱۲ کلاسه «شهدای میناب» و «رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای» در کوی زیتون زنجان، حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، گفت: عملیات ساخت ۱۴ باب مدرسه جدید تا پایان سال جاری در استان زنجان آغاز می‌شود. این پروژه‌ها در قالب «نهضت عدالت آموزشی» و هم‌زمان با پیشرفت طرح‌های نهضت ملی مسکن اجرایی می‌شوند.

معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: برای پاسخگویی به نیاز جمعیتی زنجان، احداث حدود ۵۰ مدرسه جدید ضروری است که بخش قابل‌توجهی از این پروژه‌ها مربوط به مرکز استان می‌شود.

وی افزود: در مجموع ۵۲ پروژه آموزشی در قالب طرح نهضت عدالت آموزشی برای استان تعریف شده که ۵۰ مورد آن در شهر زنجان قرار دارد. مراحل اجرایی این پروژه‌ها با همکاری دستگاه‌های ملی و استانی پیگیری می‌شود.

معاون عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه برنامه‌ریزی شده تا پایان سال حدود ۱۴ مدرسه در استان تعیین تکلیف یا وارد فاز اجرایی شوند، تأکید کرد: هدف آن است که هم‌زمان با تحویل واحدهای مسکونی، فضاهای آموزشی لازم نیز در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد.

بیات منش افزود: با توجه به سرعت ساخت‌وسازهای جدید، احداث فضاهای آموزشی باید همگام با تحویل واحدهای مسکونی پیش رود تا خانواده‌ها با مشکل کمبود مدرسه مواجه نشوند.

وی افزود: کوی زیتون با ظرفیت حداقل ۱۰ هزار واحد مسکونی، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان است که تأمین فضاهای آموزشی مناسب در آن ضروری به نظر می‌رسد.