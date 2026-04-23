تأکید استاندار بوشهر بر نامگذاری معابر به نام شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده سه شهید والامقام در تنگستان با همراهی فرماندار تنگستان، امام جمعه اهرم، مدیرکل حوزه استاندار، مشاور استاندار در امور ایثارگران، مدیرکل بنیاد شهید و تعدادی از مدیران ، اظهار کرد: اخلاص، تواضع، حسن خلق و مسئولیت پذیری از صفات بارز شهداست.

استاندار بوشهر با اشاره به درخواست‌ها برای نامگذاری معابر بنام شهدا خاطر نشان کرد: با درخواست نامگذاری معابر شهرها و روستاها بنام شهدا موافقت می‌کنم و با طی روال قانونی، این نامگذاری ها انجام می‌شود.

زارع با اشاره به پیشینه پرافتخار تنگستان در دفاع از میهن تصریح کرد: دلیران تنگستان و مردم فهیم و شجاع تنگستان، نمونه‌ای بارز از ایثار و فداکاری مردم برای دفاع از میهن اسلامی بوده و هستند.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در میادین در سراسر کشور ابراز کرد: انسجام و همبستگی مردم، مولفه موثری برای پشتیبانی نیروهای مسلح و حوزه دیپلماسی کشور است تا بر بنیان حکمت، عزت و مصلحت و با رهنمودهای مقام معظم رهبری، این مسیر را طی کنند.

خانواده شهدا نیز با تقدیر از توجه استاندار و مسئولان به خانواده شهدا، خاطراتی از شهدای معزز بیان کردند.

استاندار بوشهر و مدیران استان با خانواده‌های شهدای والامقام «سیدحسین دشتی حسینی» از شهدای جنگ رمضان در روستای بنه‌گز، «یوسف صبحانی‌نسب» از شهدای جنگ رمضان در روستای منصوری جنوبی و «سید اکبر امیرزاده» از شهدای دفاع مقدس ۸ ساله در شهر اهرم در شهرستان تنگستان دیدار و گفت‌وگو کردند.