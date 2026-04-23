به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی بعد از ظهر پنج‌شنبه در گردهمایی پاسداران و بسیجیان شهرستان خمام به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران، ضمن تبریک این روز به پاسداران، اظهار کرد: سپاهیان انقلاب اسلامی با رشادت‌ها و جانفشانی‌های خود، عزت و اقتدار را برای نظام اسلامی به ارمغان آوردند و در بحران‌های گوناگون با روحیه‌ای ایثارگرانه از همه چیز گذشتند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تأسیس سپاه در سال ۱۳۵۸ به دستور امام خمینی(ره)، فلسفه وجودی سپاه را مقابله با تهدیدها علیه نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: بسیاری از نظریه‌پردازان معتقد بودند انقلاب دینی دیگر رخ نخواهد داد، اما انقلاب اسلامی با ماهیتی توحیدی و مردمی تحقق یافت و این انقلاب باید به تمدن نوین اسلامی برسد؛ تمدنی با شاخص‌های علم، عقلانیت، معنویت و امنیت.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه امام خمینی(ره) پاسداری را از شئون انبیای الهی دانسته و سپاه را «کوثر انقلاب اسلامی» معرفی کرده‌اند، گفت: در ادبیات قرآنی، «کوثر» در برابر «تکاثر» قرار دارد؛ کوثرگرایی به معنای حرکت به سوی توحید، عدالت و حمایت از مظلومان و تکاثرگرایی به دنبال زیاده‌خواهی و دنیاطلبی است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به استمرار دشمنی‌ها علیه انقلاب اسلامی از کودتا و جنگ تحمیلی تا حمایت از گروه‌های ضدانقلاب، خاطرنشان کرد: گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر نفی ظلم، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری است و با منافع نظام سلطه در تضاد می‌باشد؛ از این‌رو دشمنی‌ها همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در پایان با تکذیب شایعات مطرح‌شده درباره وضعیت سلامت رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: حال ایشان کاملاً مناسب است و عدم حضور علنی به دلیل شرایط خاص و ملاحظات جنگی است و در زمان مقتضی، مردم از بیانات ایشان بهره‌مند خواهند شد؛ تداوم مسیر انقلاب در گرو تبعیت از رهبری و حفظ انسجام ملی است.