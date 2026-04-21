به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان به مناسبت فرارسیدن دوم اردیبهشتماه سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) پیامی را صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم
«انفال/۶۰»
دوم اردیبهشت ماه سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرآغاز تشکیل نهادی مقتدر، شجاع، بصیر و امنیتآفرین برای انقلاب اسلامی و ملت، با ژرفاندیشی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رضوانالله تعالی علیه) و هدایتهای حکیمانه قائد و رهبر شهیدمان امام خامنهای عزیز (رضوانالله تعالی علیه) که باهدف حفاظت و پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردها و آرمانهای مقدس آن، از متن انقلاب و مردم سلحشور پدید آمد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وحدت و همدلی با سایر قوای نیروهای مسلح و با استفاده از ظرفیت بیبدیل بسیج مردمی از دوران دفاع مقدس هشتساله تا به امروز یعنی جنگ رمضان و دفاع مقدس سوم، بهنظام سلطه و استکبار جهانی آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی و کودککش صهیونیستی ثابت کرد که با نهایت ایثار، شهامت و از خودگذشتگی و درعینحال بااقتدار و قدرت پولادین در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم عزتمند و باشرافت ایران اسلامی و مظلومین و مستضعفین عالم، لحظهای سر خم نخواهد کرد و تحت رهبری فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) هر دشمنی با هر توانی را بهزانو در میآورد و از کرده خود پشیمان میسازد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر دفاع نظامی و تأمین امنیت کشور همواره در عرصههای سازندگی، محرومیتزدایی، اقتصادی، فرهنگی، معنوی و پیشرفت علم و آبادانی و دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی کشور با تمام توان حضور موفق و مخلصانهای داشته و تمام ظرفیت و توانمندی خود را برای خدمت به مردم و حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است.
در پایان ضمن تبریک ایام دهه کرامت و تقدیر از حضور حماسی، شکوهمند و امنیتآفرین مردم ایراندوست و تاریخساز استان لرستان، هم پای سایر نقاط کشور در اجتماعات شبانه، یاد و خاطره امام و رهبر شهیدمان و شهدای گلگونکفن جنگ رمضان و فرماندهان شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بالاخص سرداران شهید حسین سلامی و محمد پاک پور را گرامی میداریم و سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به محضر فرماندهان، کارکنان، پیشکسوتان و بسیجیان غیور این نهاد مقدس و خانواده معظم شهدا و ایثارگران و آحاد مردم استان لرستان تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، عزت و توفیق روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) مسئلت داریم.
