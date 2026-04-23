کارگاه تولید مشروبات الکلی در شهرستان بویراحمد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: در راستای مبارزه با مفاسد اجتماعی، با دستور قضائی و در یک عملیات موفق توسط ماموران کلانتری ١٢ گلستان ، یک کارگاه تولید و توزیع مشروبات الکلی کشف و منهدم شد.

وی افزود: از این کارگاه بیش از ٣٠٠ لیتر مشروبات الکلی کشف و ۲ نفر نیز دستگیر شدند.

سرهنگ گرجیان تاکید کرد: خط قرمز پلیس برخورد با مخلان امنیت و آرامش و سلامت مردم است و پلیس با کسانی که اقدام به تولید و توزیع مشروبات الکلی و یا هر گونه مواد مخدر کنند، با جدیت و قاطعیت برخورد قانونی خواهد کرد.