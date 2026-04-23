به گزارش خبرنگار مهر، سعید دادگر ظهر پنجشنبه در آیین معارفه جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان بر نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ ثبات، امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و شهدای جبهه مقاومت اظهار کرد: مجموعه انتظامی خود را خدمت‌گزار مردم می‌داند و اعتقاد داریم که امنیت پایدار تنها با همراهی، اعتماد و حضور مردم در صحنه محقق می‌شود.

وی افزود: ملت ایران بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، با بصیرت و آگاهی در کنار انقلاب و رهبری ایستاده‌اند و این حضور مؤثر، مهم‌ترین عامل اقتدار ملی است.

فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به شرایط امنیتی کشور و تهدیدات اخیر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده، اما در برابر هر تهدیدی با اقتدار ایستاده و نیروهای مسلح کشور نیز همواره آمادگی کامل برای دفاع از امنیت و آرامش مردم را دارند.

دادگر با اشاره به عملکرد نیروهای انتظامی در مدیریت شرایط ویژه کشور گفت: حضور میدانی، اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع نیروهای انتظامی در نقاط مختلف کشور، موجب شد آرامش عمومی حفظ شود و دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام بماند.

وی همچنین حادثه اصفهان را نمونه‌ای از اقتدار نیروهای فراجا دانست و افزود: در آن مقطع حساس، نیروهای انتظامی و یگان‌های ویژه با روحیه جهادی وارد میدان شدند و با عملکردی مؤثر، بار دیگر اقتدار مجموعه انتظامی را به نمایش گذاشتند.

فرمانده انتظامی گلستان خاطرنشان کرد: با وجود همه فشارها و تهدیدها، نظام جمهوری اسلامی از انسجام و قدرت درونی بالایی برخوردار است و مردم نیز از نخستین روز در کنار نیروهای مسلح ایستاده‌اند و این همراهی، سرمایه اصلی کشور است.

وی گفت: پلیس تا پای جان برای حفظ امنیت، آرامش و آسایش مردم خواهد ایستاد و خدمت به مردم را نه یک وظیفه اداری، بلکه افتخاری بزرگ و مسئولیتی مقدس می‌داند.