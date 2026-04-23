۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

مردم ستون اصلی امنیت کشور هستند؛خدمت به مردم بزرگ‌ترین افتخار پلیس است

گرگان- فرمانده انتظامی گلستان با تأکید بر نقش بی‌بدیل مردم در حفظ امنیت و اقتدار کشور گفت: حمایت و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های حساس، پشتوانه اصلی نظام اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دادگر ظهر پنجشنبه در آیین معارفه جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان بر نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ ثبات، امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و شهدای جبهه مقاومت اظهار کرد: مجموعه انتظامی خود را خدمت‌گزار مردم می‌داند و اعتقاد داریم که امنیت پایدار تنها با همراهی، اعتماد و حضور مردم در صحنه محقق می‌شود.

وی افزود: ملت ایران بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، با بصیرت و آگاهی در کنار انقلاب و رهبری ایستاده‌اند و این حضور مؤثر، مهم‌ترین عامل اقتدار ملی است.

فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به شرایط امنیتی کشور و تهدیدات اخیر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده، اما در برابر هر تهدیدی با اقتدار ایستاده و نیروهای مسلح کشور نیز همواره آمادگی کامل برای دفاع از امنیت و آرامش مردم را دارند.

دادگر با اشاره به عملکرد نیروهای انتظامی در مدیریت شرایط ویژه کشور گفت: حضور میدانی، اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع نیروهای انتظامی در نقاط مختلف کشور، موجب شد آرامش عمومی حفظ شود و دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام بماند.

وی همچنین حادثه اصفهان را نمونه‌ای از اقتدار نیروهای فراجا دانست و افزود: در آن مقطع حساس، نیروهای انتظامی و یگان‌های ویژه با روحیه جهادی وارد میدان شدند و با عملکردی مؤثر، بار دیگر اقتدار مجموعه انتظامی را به نمایش گذاشتند.

فرمانده انتظامی گلستان خاطرنشان کرد: با وجود همه فشارها و تهدیدها، نظام جمهوری اسلامی از انسجام و قدرت درونی بالایی برخوردار است و مردم نیز از نخستین روز در کنار نیروهای مسلح ایستاده‌اند و این همراهی، سرمایه اصلی کشور است.

وی گفت: پلیس تا پای جان برای حفظ امنیت، آرامش و آسایش مردم خواهد ایستاد و خدمت به مردم را نه یک وظیفه اداری، بلکه افتخاری بزرگ و مسئولیتی مقدس می‌داند.

