به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «امیرخان متقی» وزیر امور خارجه افغانستان خواستار ادامه آتشبس شد و ابراز امیدواری کرد مذاکرات اسلامآباد به پایان جنگ خطرناک کمک کند.
وزیر خارجه افغانستان افزود: افغانستان آیندهای روشن را برای کشورهای منطقه، فارغ از جنگ و دخالت خارجی متصور است.
امیرخان متقی همچنین حضور تیم ورزشی ایران در مسابقات کابل را با وجود شرایط جنگی، تجلی روح مقاومت و استقامت ملت ایران دانست.
وزیر امور خارجه افغانستان همچنین در مصاحبه با خبرنگار الجزیره تأکید کرد که کابل امیدوار است تمدید آتش بس بین ایران و آمریکا ادامه داشته باشد و افغانستان با هر گونه خشونت و جنگ بیشتر در منطقه مخالف است.
نظر شما