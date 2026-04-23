۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

تازه‌ترین واکنش افغانستان به آتش‌بس بین ایران و آمریکا

وزیر امور خارجه افغانستان ضمن درخواست تمدید آتش‌بس بین ایران و آمریکا، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات اسلام‌آباد به پایان جنگ خطرناک در منطقه کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «امیرخان متقی» وزیر امور خارجه افغانستان خواستار ادامه آتش‌بس شد و ابراز امیدواری کرد مذاکرات اسلام‌آباد به پایان جنگ خطرناک کمک کند.

وزیر خارجه افغانستان افزود: افغانستان آینده‌ای روشن را برای کشورهای منطقه، فارغ از جنگ و دخالت خارجی متصور است.

امیرخان متقی همچنین حضور تیم ورزشی ایران در مسابقات کابل را با وجود شرایط جنگی، تجلی روح مقاومت و استقامت ملت ایران دانست.

وزیر امور خارجه افغانستان همچنین در مصاحبه با خبرنگار الجزیره تأکید کرد که کابل امیدوار است تمدید آتش بس بین ایران و آمریکا ادامه داشته باشد و افغانستان با هر گونه خشونت و جنگ بیشتر در منطقه مخالف است.

