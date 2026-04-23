تمام مسیرهای کوچ ییلاقی ایلام بازگشایی شد

فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز کوچ بهاره عشایر از پایان عملیات مرمت و نگهداری ۸۰ درصدی راههای عشایری خبر داد.
وی تأکید کرد: با آمادهسازی مسیرهای تردد در مناطق ییلاقی، زیرساختهای لازم برای جابهجایی امن خانوادههای عشایری به سمت ییلاقات استان فراهم شده است.
یاسمی با اشاره به تقویم کوچ بهاره در استان ایلام اظهار داشت: با توجه به مساعد شدن شرایط جوی، کوچ بهاره عشایر غیور استان رسماً آغاز شده و تیمهای عملیاتی ما از هفتههای گذشته برای تسهیل این جابهجایی در تکاپو بودهاند.
وی با تشریح اقدامات انجام شده برای بازگشایی مسیرها افزود: در حال حاضر عملیات مرمت ریزشبرداری و نگهداری راههای عشایری به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی رسیده است.
وی ادامه داد: این اقدام باعث شده تا تمامی مسیرهای اصلی و فرعی کوچ در مناطق ییلاقی بازگشایی شده و هیچ بنبستی برای تردد دام و خودروهای پشتیبان وجود نداشته باشد.
مدیرکل امور عشایر ایلام در پایان خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی برای اطمینان از سلامت مسیرها و دسترسی عشایر به منابع آبی و استراحتگاهها در طول مسیر کوچ همچنان ادامه خواهد داشت تا این قشر مولد با کمترین چالش ممکن در مناطق سردسیر مستقر شوند.
